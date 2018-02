Trump envia ao Congresso projeto de Orçamento de US$ 4,4 trilhões

O novo plano, para o ano fiscal de 2019, busca aumentar gastos em áreas como a construção de um muro na fronteira e o combate ao tráfico e ao uso de drogas derivadas do ópio - Foto: Win McNamee / Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviará ao Congresso um projeto de Orçamento de US$ 4,4 trilhões, que prevê um grande aumento nos gastos com defesa, além de cortar US$ 1,5 trilhão em impostos ao longo da próxima década. O resultado é um aumento considerável nos déficits orçamentários do país: ele elevaria o déficit para US$ 984 bilhões no ano fiscal de 2019.

O primeiro orçamento de Trump, no ano passado, projetava que o governo chegaria a um pequeno superávit orçamentário até 2027. Mas o novo orçamento nunca aponta para um equilíbrio. Ele propõe US$ 7,1 trilhões em déficit ao longo da próxima década, basicamente dobrando a projeção para o próximo ano.

O novo plano, para o ano fiscal de 2019, busca aumentar gastos em áreas como a construção de um muro na fronteira e o combate ao tráfico e ao uso de drogas derivadas do ópio. Além disso, na semana passada Trump firmou um compromisso de US$ 300 bilhões para reforçar a defesa e os gastos domésticos, voltando atrás em muitos cortes em seu novo projeto orçamentário.