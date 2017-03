Trump elogia bancos pequenos em reunião na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou os bancos pequenos e reafirmou seu esforço para reduzir regulações, durante uma reunião nesta quinta-feira na Casa Branca. A fala de Trump é um sinal de que o governo dele buscará reduzir o peso regulatório para bancos com foco local.

Os bancos comunitários "têm um papel vital para ajudar a criar empregos ao prover aproximadamente metade de todos os empréstimos para as pequenas empresas", afirmou Trump durante uma reunião com representantes da American Bankers Association e da Independent Community Bankers of America. "Os bancos comunitários são a espinha dorsal dos pequenos negócios na América" e devem ser preservados, disse.

"Vocês serão capazes de emprestar. Vocês estarão seguros. Vocês poderão fornecer os empregos que queremos e também criar grandes empresas", afirmou Trump. Segundo ele, decretos recentes já têm reduzido muito a regulação nos EUA.

O presidente pediu ao secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, que se una aos reguladores bancários para uma revisão ampla das regras adotadas durante o governo do ex-presidente Barack Obama. Fonte: Dow Jones Newswires.

