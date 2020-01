Trump diz que EUA vivem "boom" econômico nunca visto, apesar do Fed

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos estão "no meio de um boom econômico que o mundo nunca viu antes" durante discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Os "ótimos números" da economia, acrescentou, ocorrem apesar da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Trump voltou a criticar o Fed por ter elevado juros "muito rápido" ao longo de 2018 e por os cortar "muito devagar" ao longo de 2019, quando a instituição realizou três reduções na taxa dos Fed funds, hoje na faixa entre 1,50% e 1,75%. Para 2020, a expectativa é de manutenção.

O republicano voltou a criticar o Fed por "obrigar" os EUA a competirem com países com taxas de juros negativas, como no caso da zona do euro. "Eles pagam para emprestar dinheiro", criticou.