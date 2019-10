Trump diz que EUA ganharam "prêmio de US$ 7,5 bilhões" da OMC contra a UE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou hoje como uma "boa vitória" a decisão da Organização Mundial do Comércio (OMC) de permitir que o governo americano adote medidas retaliatórias contra a União Europeia devido à prática do bloco de conceder subsídios à Airbus.

"Os EUA ganharam um prêmio de US$ 7,5 bilhões da Organização Mundial do Comércio contra a União Europeia", disse Trump em sua conta oficial no Twitter.

Ontem, a OMC autorizou os EUA a retaliar a UE em US$ 7,5 bilhões por ano em função do caso sobre subsídios que envolve a Airbus e também sua concorrente americana, a Boeing.

Trump afirmou ainda que a UE vem "há muitos anos tratando os EUA muito mal no comércio" com tarifas e barreiras comerciais.