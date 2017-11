Trump diz que corte de tributos avança e reforma tributária tem grande apoio

O presidente dos Estados Unidos, usou o Twitter nesta segunda-feira para novamente argumentar por uma reforma tributária no país. A mensagem é enviada no início da semana em que os senadores devem discutir um projeto de lei sobre o tema, que precisará posteriormente ser conciliado com o já aprovado pela Câmara dos Representantes.

"A lei para corte de impostos está indo muito bem, com grande apoio. Com algumas pequenas mudanças, algumas matemáticas, a classe média e os geradores de emprego podem receber ainda mais dólares e economizar", afirmou Trump.