Trump diz que busca acordo comercial com UE, após pacto com China e USMCA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pretende buscar um acordo comercial com a União Europeia (UE), agora que seu governo conseguiu garantir um acordo de fase 1 com a China e o USMCA - como é conhecido o novo pacto comercial da América do Norte.

Em entrevista à CNBC, Trump relatou que se encontrou ontem com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, às margens da reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, e disse que é preciso fazer algo a respeito da relação comercial dos EUA com a UE.

Trump ameaçou impor tarifas "muito altas" a carros e outros produtos da UE se os dois lados não chegarem a um acerto. Segundo o presidente, a UE não tem outra opção além de fechar um acordo com Washington. "Eu ficaria surpreso se tivéssemos de implementar tarifas (contra a UE)", disse.

Ainda à CNBC, Trump afirmou que os EUA já começaram a negociar um acordo com o Reino Unido.