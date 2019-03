Trump diz "não estar com pressa" para fechar acordo comercial com a China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou a China ontem à noite que não irá assinar um acordo comercial que não atenda as exigências de Washington, mudando o tom otimista das últimas semanas.

Após reunião com assessores na Casa Branca, Trump disse a repórteres que "não está com pressa" de fechar um acordo, o que contrasta com o que ele descreveu como "impaciência" de Pequim.

"A China quer muito fechar um acordo", disse Trump, acrescentando que o presidente chinês, Xi Jinping, sabe que ele não aceitará um acordo fraco, como fez no mês passado após a reunião de cúpula de Hanói com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, sobre a desnuclearização da Península Coreana. Fonte: Dow Jones Newswires.