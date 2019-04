Trump critica medidas do Fed e diz que PIB dos EUA poderia ter chegado a 4%

São Paulo, 14/04/2019 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter neste domingo para criticar medidas adotadas pelo Federal Reserve (Fed, Banco Central dos EUA). "Se o Fed tivesse feito o seu trabalho corretamente, o que não aconteceu, o mercado de ações teria subido entre 5.000 a 10.000 pontos adicionais, e o PIB (Produto Interno Bruto) teria ficado bem acima de 4%, ao invés de 3%... quase sem inflação", afirmou Trump pela rede social. " Aperto quantitativo foi um assassino, deveria ter feito exatamente o oposto!", acrescentou.

Em março, o Fed decidiu manter a taxa básica de juros do país na faixa de 2,25% a 2,50% ao ano e sugeriu que não elevará as taxas ao longo deste ano. Em 2018, o Fed aumentou juros em quatro ocasiões. Quanto ao PIB dos EUA, houve crescimento de 2,9% em 2018, segundo o Departamento de Análises Econômicas do país. Para 2019, Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta avanço de 2,3%; para 2020, a previsão é de incremento de 1,9%. (Clarice Couto - clarice.couto@estadao.com)