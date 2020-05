Trump ameaça regular ou fechar plataformas de mídia social por "viés político"

"Nós vimos o que elas tentaram fazer, e fracassaram, em 2016", disse Trump - Foto: Divulgação

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, em sua conta oficial no Twitter, que seu governo irá "regular fortemente" ou fechar as plataformas de mídia social "antes de permitir" que elas "silenciem totalmente as vozes conservadoras". Segundo Trump, é essa a percepção do Partido Republicano.

"Nós vimos o que elas tentaram fazer, e fracassaram, em 2016", disse Trump, referindo-se à atuação das redes sociais na eleição presidencial americana de quase quatro anos atrás.