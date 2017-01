Três Lagoas foi o município brasileiro que mais gerou postos de trabalho em 2016

Osd dados são do ranking do emprego extraído do Caged / Arquivo

O município de Três Lagoas apresentou melhor resultado na geração de empregos formais, com carteira de trabalho assinada, no acumulado de janeiro a dezembro de 2016. Os dados são do ranking do emprego extraído do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Ao todo foram 3.506 novos postos de trabalho em Três Lagoas, seguido de Campo Redondo (RN) com 1.990 e Juazeiro (BA): 1.956.

Mato Grosso do Sul também foi um dos que menos sofreu com a crise no período e ficou com o segundo melhor resultado no ranking nacional, atrás apenas de Roraima – que registrou a criação de 84 vagas no mercado de trabalho formal. Na comparação dos estoques de emprego em dezembro de 2015 e 2016, Mato Grosso do Sul teve a menor perda dos postos de trabalho de 0,22%. Em todo o Brasil, as demissões superaram as contratações em 1,32 milhão de postos de trabalho.

Apesar da retração de 1.123 postos de trabalho ao longo do ano, o estado ficou com o segundo melhor resultado no ranking do emprego. De janeiro a dezembro de 2016, foram contratadas 235.129 pessoas no estado e desligados 236.252 empregados. Em dezembro de 2016, Mato Grosso do Sul teve 7.797 mais demissões do que contratações. Foram contratadas 12.382 pessoas e contra 20.179 desligamentos. Apesar disso, os resultados apontando para uma recuperação, se comparados aos de 2015.

