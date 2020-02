Tráfego global de passageiros em 2019 sobe 4,2% contra 7,3% em 2018, diz Iata

O tráfego global de passageiros em 2019 teve demanda (medida pela receita de passageiros por quilômetro ou RPKs) 4,2% superior na comparação com 2018. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 6, pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês).

O resultado, entretanto, representa uma desaceleração ante o crescimento de 7,3% reportado em 2018 e figura como o primeiro ano desde a crise financeira global de 2009 que a demanda por passageiros no ano ficou abaixo da linha de 5,5%.

Em 2019, a capacidade subiu 3,4% e o fator de carga subiu 0,7 ponto porcentual, para um recorde de 82,6%. Em dezembro, o RPK subiu 4,5% na comparação com igual período de 2018.

De acordo com o diretor geral da Iata, Alexandre de Juniac, o segmento foi comprometido pelo enfraquecimento da economia e tensões comerciais. "Os efeitos da paralisação do 737 Max contribuíram para outro fator de carga recorde, ajudando o setor a gerenciar a demanda mais fraca", disse.

Regiões

Na América Latina, o tráfego de passageiros subiu 3% em 2019 contra uma alta de 7,5% em 2018. A capacidade subiu 1,6% e o fator de carga avançou 1,1 ponto porcentual, para 82,9%.

Segundo a Iata, o ano foi prejudicado pela crise social na região e dificuldades econômicas em diversos países importantes.

Já na América do Norte, as aéreas tiveram um crescimento lento de 3,9% no ano passado, contra alta de 5% em 2018. O resultado foi influenciado pela economia americana enfraquecida. A capacidade subiu 2,2% e o fator de carga cresceu 1,3 ponto porcentual, para 84%.