Tráfego de passageiros da Latam diminuiu 1,9% em fevereiro

O tráfego de passageiros do grupo Latam Airlines diminuiu 1,9% em fevereiro de 2017, ante igual mês do ano passado, informou nesta quinta-feira, 9, a empresa. No mercado doméstico brasileiro, a queda foi de 13,6%, enquanto no internacional houve crescimento de 3,5%.

A capacidade da empresa em fevereiro caiu 2% ante igual mês de 2016 e como resultado, a taxa de ocupação para o mês aumentou 0,1 ponto porcentual, alcançando 85.0%. No mercado doméstico brasileiro, a capacidade caiu 12,6% e no mercado internacional subiu 2%, com as taxas de ocupação ficando em 81,8% (-1 p.p.) e 87,3% (+1,3 p.p.), respectivamente.

O tráfego internacional de passageiros representou aproximadamente 58% do tráfego total de passageiros no mês.

Veja Também

Comentários