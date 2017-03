Tráfego de carretas no sentido Norte da BR-163 é liberado

O tempo favorável permitiu a liberação do trânsito de carretas na BR-163 no sentido Norte, em direção ao porto de Miritituba (PA), informou em nota o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Mantidas as boas condições climáticas, a pasta avalia que o tráfego estará totalmente liberado até o início da próxima semana. É uma estimativa mais conservadora do que a divulgada mais cedo pela Presidência da República, de regularização do trânsito ainda nesta sexta-feira.

A fila de caminhões parados que se formou no trecho não asfaltado da rodovia, no Pará, começou há duas semanas. Ontem, havia 1.200 caminhões parados.

Um comitê gestor local começou a atuar nas áreas mais danificadas da via, entre as comunidades de Santa Luzia e Bela Vista do Caracol. Fazem parte do grupo técnicos dos ministérios dos Transportes, Agricultura, Justiça, Defesa, Integração Nacional e Casa Civil. O objetivo do grupo é zerar a fila de caminhões.

De acordo com a nota, há quatro trechos da BR-163 no Pará que ainda não foram asfaltados: de Vila Isol até Novo Progresso, de Santa Júlia a Moraes Almeida, de Campo Verde a Rurópolis e de Vila Planalto até Miritituba. Neste último trecho, passam 95% da carga que sai de Mato Grosso em direção ao Pará. O governo tem como meta asfaltar 100 km da via até 2018. Com isso, ficariam faltando 90 km para completar a pavimentação. Os recursos orçamentários para os 100 km já estão garantidos, informou o ministério.

