Trabuco prevê crescimento do PIB de 3% entre junho deste ano e julho de 2018

A economia brasileira deverá crescer 3% entre junho deste ano e julho de 2018, previu nesta segunda-feira, 13, o presidente do Bradesco e conselheiro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), Luís Carlos Trabuco. Ele fez a previsão num vídeo desta semana para publicação na página do CDES na internet.

Trabuco baseou sua projeção em indicadores antecedentes e coincidentes da economia que vêm sendo, nas palavras dele, atestados pelo aumento também da confiança em relação à economia de modo geral. "O índice de confiança está atestado no crescimento que começa a aparecer na economia", disse o conselheiro do CDES.

Dentre os indicadores de atividade, Trabuco escolheu o aumento da produção de veículos em fevereiro para ilustrar seu entusiasmo. Dados divulgados pela Anfavea na semana passada deram conta de uma expansão de 39% na fabricação de veículos no mês passado.

"Um dado que nos entusiasma muito é o número de horas trabalhadas, o que significa que este é um ano de crescimento. Seguramente de junho de 2017 a julho de 2018 o Brasil estará crescendo acima de 3%, o que é uma boa notícia para a geração de PIB", disse.

Veja Também

Comentários