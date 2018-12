Trabuco: expectativa é de retomada do crédito para recomposição da indústria

O presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, afirmou que a aposta para o ano que vem é que a retomada do crédito deve ajudar a recompor a indústria nacional e combater a atual ociosidade do setor.

"Nossa expectativa é de retomada do crédito como a alavanca para a recomposição de uma capacidade ociosa que a indústria tem ainda", disse. Trabuco foi um dos homenageados com o "Prêmio Destaque IBEF SP 2018", organizado pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF), nesta terça-feira, 11, em São Paulo.

Questionado sobre de onde viria essa retomada, Trabuco afirmou que a expectativa é de apoio por parte das pessoas jurídicas. "Eu acho que a primeira etapa da retomada do crédito se faz de uma maneira mais forte na pessoa jurídica. A partir daí nós temos uma recomposição do crédito a pessoa física". A fala segue na direção da remodelação anunciada recentemente na área de corporate do banco, conforme informou a Coluna do Broadcast, as mudanças incluem nova segmentação do atendimento a empresas, além da promoção de executivos.

O executivo ainda projetou cenário favorável para o crédito imobiliário. "Nós temos uma linha de crédito que é muito baixa no Brasil, que é o crédito imobiliário. Esse tem crescido e ele vai continuar a crescer nos próximos anos", disse.

Livre iniciativa

Trabuco disse que tem mais do que otimismo com a economia no ano que vem, mas uma esperança de crescimento para o País e que isso favoreça a livre iniciativa.

"A gente esta conjugando neste momento mais do que otimismo. A gente tem uma esperança de um modelo econômico que privilegie a livre iniciativa. Que nós possamos retomar taxas de investimentos que são fundamentais para o crescimento", disse, acrescentando que não existe combate ao desemprego se não for através do crescimento econômico.