Trabalhamos para aprovar MP da TLP como governo encaminhou, diz André Moura

O líder do governo no Congresso Nacional, deputado André Moura (PSC-SE), afirmou nesta quinta-feira, 27, que o governo trabalha para aprovar na Câmara e no Senado o texto original da Medida Provisória (MP) 777, que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP) para substituir a TJLP nos financiamentos do BNDES.

"Trabalhamos para aprovar a MP como o governo encaminhou", afirmou Moura. Segundo ele, esse foi um dos principais assuntos da reunião que teve na manhã desta quinta com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn. O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), também participou do encontro.

Moura reconheceu que parlamentares estavam querendo alterar o texto, mas não deu detalhes. Ele disse apenas que havia uma "dúvida" se a TLP acabaria ficando mais alta do que a TJLP. Essa dúvida, informou, foi sanada. "Elas terão o mesmo patamar a partir de janeiro de 2018", declarou.

O líder do governo no Congresso disse que a MP 777 será o foco na volta dos trabalhos legislativos, a partir da próxima terça-feira, dia 1º de agosto. Pelo calendário de Moura, o parecer do relator da matéria, deputado Betinho Gomes (PSDB-PE), deve ser votado até 15 de agosto na comissão mista. De lá, poderá seguir para plenário.

