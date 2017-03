Trabalhadores lotam agências da Caixa no Rio para sacar FGTS inativo

Rio de Janeiro - As agências da Caixa Econômica Federal antecipam em duas horas o atendimento aos clientes devido aos saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Tomaz Silva/Agência Brasil) / Tomaz Silva/Agência Brasil

Centenas de pessoas lotaram as principais agências da Caixa Econômica Federal na cidade do Rio de Janeiro, na manhã de hoje (10), para sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de contas inativas. No estado, mais de 400 mil trabalhadores têm direito a receber R$ 840 milhões. Para facilitar o atendimento, as agências estão funcionando em horário estendido até terça-feira (14). Até as 11h, a Caixa fez 700 mil pagamentos de contas de inativas para 300 mil pessoas em todo o país.

Na capital fluminense, no centro, as agências abriram às 8h e, em cidades do interior, às 9h. Amanhã (10), 158 agências funcionam entre as 9h e as 15h, apenas para quem for fazer saques.

Ao lado de São Paulo e Minas Gerais, o Rio de Janeiro concentra o maior montante de recursos disponíveis aos trabalhadores. No Rio, estão quase 10% do total de pessoas que têm direito a retirar o FGTS. Em Minas estão 10,9% dos habilitados e, em São Paulo, o percentual chega a 33,2%.

A maior agência do centro da capital fluminense ficou lotada por volta das 10h. Boa parte dos trabalhadores que foram sacar o FGTS no local pretende colocar as contas em dia com o benefício. É o caso de Olavo Alves do Santos, que acabou de ficar desempregado. “Vou pagar o que tem que pagar e esperar uma nova oportunidade”, afirmou. Para ele, o dinheiro é bem-vindo.

Também no centro, na agência da Rua da Relação, o auxiliar de cozinha Carlos Emanuel Leônidas, de 28 anos, conseguiu retirar o dinheiro em menos de uma hora. “Vou comprar umas roupinhas, sapatos. Não vou deixar guardado no banco, não”, disse.

Sair do aluguel é o sonho do analista de sistemas, Ricardo Alexandre Soares, de 40 anos. “Quero dar entrada na casa própria”. Já Isaías Teixeira, de 44 anos, trabalhador na construção civil, está preocupado com o nome sujo. “Brasileiro é sempre cheio de contas e dívidas para pagar. Então, vai para [pagar a fatura do] cartão de crédito, quem tem família, não pode ter muito luxo.”

A mesma sorte não teve o motorista Cebanias Pereira, de 45 anos. Ela saiu decepcionado do banco porque empresas para as quais trabalhou faliram e não fizeram os depósitos. “Eu consegui sacar só uma parte, o dinheiro veio em hora boa, vai para pagar contas de casa”, lamentou.

O superintendente regional da Caixa, Arnaldo Barcelos, lembrou que não é preciso correr e que há um cronograma de pagamento pelo mês de aniversário da pessoa. “Vamos pagar a todos, com muita tranquilidade, esse calendário vai ser seguido, estamos com pessoas preparadas para atender”. Antes de sair de casa, ele orienta os interessados a consultar o site da Caixa ou ligar na central telefônica (0800 726 0207) para saber se tem algo a receber, informando o CPF ou PIS.

Só pode sacar o FGTS quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Antes, o saque era apenas para trabalhador que ficasse até três anos afastado do mercado de trabalho, para compra da casa própria ou casos específicos previstos em lei.

Valores até R$ 1,5 mil podem ser retirados nos caixas de autoatendimento, com a senha do Cartão Cidadão, emitido pela própria Caixa. Para valores até R$ 3 mil, o trabalhador pode recorrer a lotéricas e aos correspondentes bancários. Acima disso, somente nas agências próprias, com documento de identificação, Carteira de Trabalho ou documento que comprove a rescisão.

