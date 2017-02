Trabalhadores do setor aéreo programam greve de 24 horas para esta quinta-feira, 23

A greve deve afetar principalmente voos da Alitalia, Ryanair, Easyjet e Meridiana Airline. As companhias aéreas já têm planos de contingência para minimizar os impactos da greve, mas cancelamentos e atrasos nos voos devem acontecer.



Itália

Passageiros na Itália em 23 de fevereiro são aconselhados a verificar o status de seus voos e, para mais informações, entrar em contato com seus agentes de viagens e suas companhias aéreas. Greve programada para acontecer entre 22 e 25 de fevereiro deve afetar voos com partidas e chegadas pelo Reino Unido com a British Airways. Isso deverá afetar diversos voos, domésticos e internacionais em voos por todo país.

A British Airways já tem planos de contingência para minimizar os impactos da greve, mas cancelamentos e atrasos nos voos são uma possibilidade.

Os passageiros programados para voar pela British Airways devem entrar em contato com a companhia aérea ou com seu agente de viagens.

