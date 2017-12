TPG aumenta lance e fica com ativos da Abengoa

O fundo americano Texas Pacific Group (TPG) cobriu a oferta de um concorrente, o Verti, e ficou com os ativos de transmissão da Abengoa, colocados em leilão nesta quarta-feira, 13. A oferta inicial da TPG era de R$ 400 milhões, mas foi superada por outra de R$ 477 milhões. O TPG aumentou o lance e ofereceu R$ 482 milhões pelo negócio. O fundo também vai assumir R$ 1,3 bilhão em dívidas da empresa. A proposta vai ser avaliada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e BNDES antes de o negócio ser concluído. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.