Tomazoni assume cargo de COO Global da JBS

O presidente da JBS, José Batista Sobrinho, tomou nesta segunda-feira, 18, as suas primeiras medidas no cargo, informou a empresa. Houve a criação da função de COO (Chief Operating Officer) Global e a designação de Gilberto Tomazoni para a posição. Tomazoni está na empresa desde 2013 e foi presidente da divisão de aves, presidente da Seara e presidente global de operações. Ele tem mais de 30 anos em posições de liderança no setor de alimentos e também é presidente do Conselho de Administração da Pilgrims Pride Corporation.

Além disso, Wesley Batista Filho foi nomeado presidente das operações da JBS na América do Sul, reportando-se a Gilberto Tomazoni. Batista Filho era até hoje presidente da divisão de carne bovina da JBS USA, após ter ocupado cargos de liderança na JBS em cinco países desde 2010. Ele eleito diretor estatutário da JBS em reunião do Conselho de Administração no último sábado (16/9).

José Batista Sobrinho manteve o executivo André Nogueira como presidente da JBS USA, função que já ocupa desde 2012 e que inclui o comando de todas as operações na América do Norte e na Austrália. Nogueira também se reportará ao COO.

"A criação do cargo de COO e a nova estrutura de gestão possibilitará a entrega de resultados cada vez mais robustos", afirma, em nota, José Batista Sobrinho. "São executivos experientes, com todas as qualificações necessárias para manter a JBS no seu caminho de sucesso", ressalta.

