Todos os grandes mercados para exportação de carnes estão reabertos, diz Planalto

O Palácio do Planalto informou nesta terça-feira, 28, que "todos os grandes mercados para exportações de carnes brasileiras encontram-se novamente reabertos". É o que destaca o comunicado da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República divulgado depois de Hong Kong anunciar a reabertura do mercado para o produto do Brasil. Na nota à imprensa, a secretaria também afirma que o governo recebeu "com satisfação, a notícia de que Hong Kong reabriu o mercado".

Além de Hong Kong, outros grandes importadores, entre eles China, Chile e Egito, suspenderam a compra de produtos de origem animal depois da Operação Carne Fraca, mas retomaram os negócios após as explicações do governo brasileiro.

"Trata-se de uma vitória para o setor agroexportador brasileiro e um resultado importante logrado pelos esforços conjuntos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), do Itamaraty e do Consulado Geral do Brasil em Hong Kong. A reabertura reafirma a qualidade e a solidez do sistema sanitário nacional", conclui o documento.

