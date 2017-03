Todas declarações preliminares e garantias de leilão de aeroportos foram aceitas

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou nesta quarta-feira, 15, que foram aceitas todas as declarações preliminares, documentos de representação e garantias de propostas entregues na última segunda-feira, 13, pelos grupos interessados no leilão dos aeroportos de Salvador, Fortaleza, Porto Alegre e Florianópolis, marcado para amanhã, às 10h.

Ao todo, quatro grupos estiveram na BM&FBovespa para apresentar os documentos exigidos para participar do leilão, mas apenas três deles se inscreveram de fato. Segundo apuração do Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, um dos participantes é o operador francês Vinci Airports - agentes do setor acreditam que os outros dois seriam a Fraport, da Alemanha, e a Zurich, da Suíça. Já o Pátria Investimentos, associado ao operador alemão AviAlliance, teria desistido na última hora.

