Toda área onde haja possibilidade de camada de sal é interessante, diz Parente

"Qualquer área em que exista a possibilidade de ter uma camada de sal é interessante", afirmou o presidente da Petrobras, Pedro Parente, ao comentar a oferta de uma área de pré-sal na Bacia de Campos sob o regime de concessão na 14ª Rodada de Licitações de áreas de petróleo e gás, que acontece nesta quarta-feira, 27, no Rio.

A principal aposta no leilão de hoje é o setor SC-AP3, que possui características geológicas semelhantes ao do pré-sal da Bacia de Santos. Parente foi um dos primeiros executivos a chegar no saguão do hotel Windsor Barra, na zona oeste do Rio, onde ocorrerá a 14ª Rodada. Ele evitou comentar interesse especial em alguma área ou nesta rodada específica. Afirmou apenas que possui uma estratégia para o conjunto dos leilões.

"A gente tem uma visão de portfólio para a recuperação da nossa relação entre reserva e produção, uma coisa que é para nós muito importante, assegurar a posição futura da companhia. É por isso que temos o espírito de repriorizar aquilo que seja necessário dentro das nossas metas de investimento", afirmou. Segundo Parente, há uma relação indireta entre os leilões e o programa de desinvestimento e formação de parceria. "Porque a redução da nossa dívida vai nos dar um fôlego adicional para investir", complementou.

O executivo destacou ainda que, apesar do alto endividamento da companhia, a mesma possui um plano de investimento US$ 75 bilhões nos próximos cinco anos. "Ainda é um investimento bastante substancial, que nos dá muita margem de repriorização, para que a gente possa nesse programa de leilões participar daqueles que são bastante relevantes", disse Parente, complementando que a adoção de medidas de estímulo, como a extensão do Repetro, ajudam a atrair investidores.

O presidente da estatal destacou ainda que toda empresa precisa recompor permanentemente os seus reservatórios para que a relação entre reservatório e produção esteja num nível adequado. "A nossa está num nível adequado, mas, se nada for feito, pode cair", afirmou.

