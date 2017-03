TLP permitirá que política monetária tenha mais potência, diz BNDES

A nova Taxa de Longo Prazo (TLP), que será criada para substituir a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) nos empréstimos firmados a partir de janeiro próximo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), dará maior potência à política monetária, afirmou nesta sexta-feira, 31, a presidente da instituição de fomento, Maria Silvia Bastos Marques.

"Essa mudança estrutural permitirá que, daqui pra frente, a política monetária tenha mais potência", disse Maria Silvia, em entrevista coletiva para detalhar as mudanças. Com a taxa básica de juros, a Selic, afetando parcela maior do crédito total, apertos monetários promovidos pelo Banco Central (BC) serão menos custosos, segundo a executiva. "Se tivéssemos feito essa mudança há 10 anos, possivelmente não teríamos 13 milhões de desempregados", afirmou Maria Silvia.

A presidente do BNDES demonstrou confiança de que as mudanças não afastarão a demanda de empresas por crédito para investimento. "A mudança não vai inibir o empresário. O que viabiliza um projeto é o retorno, não o crédito subsidiado", disse Maria Silvia.

