TJLP do terceiro trimestre de 2020 é de 4,91% ao ano, diz BC

A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) que vai vigorar no terceiro trimestre de 2020 é de 4,91%. O valor foi divulgado pelo Banco Central através do sistema BC Correio e vale de 1º de julho a 30 de setembro de 2020.

Desde abril de 2018, a TJLP passou a ser calculada de forma automática levando-se em conta dois componentes: a meta para a inflação e o prêmio de risco observado na média de rendimento dos últimos seis meses das Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-B) com prazo de três anos.

Na regra antiga, a TJLP era decidida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

A TJLP continua sendo usada em créditos de longo prazo concedidos antes da criação da Taxa de Longo Prazo (TLP).

A nova referência passou a vigorar em janeiro de 2018 e também usa como parâmetro as taxas praticadas nas NTN-B. A TLP se igualará integralmente à taxa praticada no papel do Tesouro em cinco anos.