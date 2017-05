Tesouro: suspensão com Tesouro Direto visa garantir transações a taxas justas

Pela rede de comunicação Twitter, o Tesouro Nacional informou que a suspensão das operações do Tesouro Direto, de venda de títulos pelo Internet, visam garantir transações a taxas justas e alinhadas às praticadas no mercado secundário. De acordo com o Tesouro, o atraso na abertura das negociações protege o investidor da volatilidade.

As operações do programa não estão sendo feitas em decorrência da alta de volatilidade que marca o mercado nesta quinta-feira, 18, diante das denúncias contra o presidente da República, Michel Temer, e o presidente do PSDB, Aécio Neves, senador por Minas Gerais.

No Twitter, o Tesouro informou que as taxas dos títulos oferecidos no Tesouro Direto são normalmente atualizadas três vezes ao dia, quando não há volatilidade do mercado.

Essa frequência de atualização é suficiente para permitir o funcionamento estável do programa a preços condizentes aos de mercado.

