Tesouro se antecipa ao Fed e vende US$ 1 bi do Global 2026 no exterior

Apesar do anúncio negativo de queda de 3,6% do Produto Interno Bruto em 2016, o governo brasileiro se antecipou a possíveis movimentos de alta dos juros pelo Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, e voltou nesta terça-feira, 7, ao mercado internacional captando US$ 1 bilhão em bônus da dívida externa com prazo de vencimento em 2026. A última captação havia ocorrido em julho do ano passado.

O Tesouro Nacional vendeu os títulos com taxa de juros (o retorno para o investidor) de 5% ao ano, abaixo dos 6,125% da captação de março do ano passado desse mesmo tipo de papel. Para o governo brasileiro, a operação mostrou que o interesse dos investidores continua forte, mesmo em um período de "reprecificação" generalizada de ativos. A demanda foi três vezes superior à oferta.

O resultado da operação foi antecipado pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, no meio da tarde de hoje. Segundo apurou o Broadcast, o governo quis se antecipar à divulgação na sexta-feira dos números do mercado de trabalho dos Estados Unidos, o chamado "payroll", que é uma espécie de Caged dos americanos.

À medida que a sexta-feira se aproxima, os investidores ficam mais retraídos. Para o governo, a divulgação do PIB negativo não afetou a demanda, até porque o recuo já estava precificado. Dados como crescimento e inflação afetam as emissões locais, mas não em dólares.

A antecipação ao Fed foi importante porque a liquidez internacional pode ser reduzida com a decisão do Fed na próxima semana.

Em comunicado divulgado após a operação, o Tesouro informou que o Global foi emitido no mercado norte-americano com taxa de 5,00% a.a., cupom de 6,00% e spread de 248,40 pontos-base acima da Treasury (título do Tesouro norte-americano).

A emissão, liderada pelos bancos Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas e Citibank, foi colocada ao preço de 107,213% do seu valor de face. A liquidação financeira da operação ocorrerá em 14 de março de 2017 e os cupons serão pagos nos dias 7 de outubro e 7 de abril de cada ano, até o vencimento em 7 de abril de 2026.

