Tesouro: nova estimativa de arrecadação com Refis seria em torno de R$ 3,8 bi

A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, confirmou nesta quinta-feira, 28, que o impacto do novo texto do Refis aprovado pela Câmara dos Deputados sobre a arrecadação prevista para o programa é de uma queda de cerca R$ 5 bilhões em 2017. "O valor do relatório para Refis tende a se reduzir em torno de R$ 5 bilhões. Com isso, a estimativa de arrecadação neste ano cairia de R$ 8,8 bilhões para R$ 3,8 bilhões."

Ela ponderou que essa perda será em parte compensada pelo resultado dos leilões de petróleo e de usinas hidrelétricas da Cemig, realizado na quarta-feira.

O leilão de petróleo arrecadou R$ 3,8 bilhões, ante previsão original de R$ 546 milhões. Já o leilão de quatro usinas hidrelétricas que pertenciam à Cemig arrecadou R$ 12,3 bilhões, ante um preço mínimo fixado em R$ 11 bilhões.

Questionada sobre a possibilidade de uma liberação adicional de recursos do orçamento, além dos R$ 12,8 bilhões anunciados na semana passada, Ana Paula afirmou que a discussão sobre o Refis ainda não está concluída, pois falta a aprovação do texto pelo Senado. "As liberações de orçamento são feitas em função de reavaliações bimestrais ou extemporâneas", alegou.

