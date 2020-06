Tesouro Nacional anuncia emissão de títulos exterior

Os recursos captados no exterior são incorporados às reservas internacionais. - Foto: Divulgação

O Tesouro Nacional informa que concedeu mandato para emissão de títulos em dólares no mercado internacional. Serão emitidos dois novos títulos, um de cinco anos, com vencimento em 2025, o Global 2025, e um de 10 anos, com vencimento em 2030, o Global 2030.

“O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira”, diz o Tesouro, em nota.

A operação será liderada pelos bancos Bank of America, Deutsche Bank, Itau BBA e JP Morgan. Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado será divulgado ao final do dia de hoje.

Por meio do lançamento de títulos da dívida externa, o governo pega dinheiro emprestado dos investidores internacionais com o compromisso de devolver os recursos com juros.

Os recursos captados no exterior são incorporados às reservas internacionais. De acordo com o Tesouro Nacional, as emissões de títulos no exterior não têm como objetivo principal reforçar as divisas do país, mas fornecer um referencial para empresas brasileiras que pretendem captar recursos no mercado financeiro internacional.