Tesouro lança nova versão do Portal Tesouro Transparente

O Tesouro Nacional está lançando nesta sexta-feira, 17, uma nova versão do Portal Tesouro Transparente - http://www.tesourotransparente.gov.br . A novidade da página, segundo o Tesouro, é que as informações estarão disponibilizadas em três painéis: operações de crédito, séries temporais e acompanhamento do teto de gastos públicos.

"O Portal traz ainda uma nova forma de disponibilização das informações, de forma mais gráfica, didática e intuitiva, facilitando aos interessados o acesso aos dados fiscais", diz a nota divulgada.

Segundo o Tesouro, no painel de teto de gastos, será possível o acompanhamento global e individualizado - por poder e órgão - das despesas sujeitas ao teto, comparadas aos seus respectivos limites. Também serão possíveis a abertura e o cruzamento das despesas por função e por órgão. Os dados serão atualizados mensalmente.

