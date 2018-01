Tesouro informa emissão de Global 2047 no valor de US$ 1,5 bilhão

Uma semana depois do rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela S&P Global Ratings, o governo brasileiro emitiu US$ 1,5 bilhão em bônus externos com a reabertura do Global 2047, papel com prazo de vencimento de 30 anos e cupom de 5,625%.

Apesar do recente downgrade, a taxa de retorno ao investidor (yield) da emissão ficou em 5,600%, abaixo do yield pago no lançamento do título, em 2016, quando ficou em 5,875%.

O spread da operação também ficou mais baixo, sinal de uma percepção de risco menor dos investidores. Na emissão desta quinta-feira, 18, o spread ficou em 271 pontos-base acima da treasury (título do Tesouro norte-americano), enquanto no lançamento havia ficado em 357,2 pontos-base.

A emissão foi liderada pelos bancos Citibank, HSBC e Morgan Stanley e foi colocada ao preço de 100,352% do seu valor de face. A liquidação financeira da operação ocorrerá em 23 de janeiro de 2018 e os cupons serão pagos nos dias 21 de fevereiro e 21 de agosto de cada ano. O vencimento do papel será 21 de fevereiro de 2047.