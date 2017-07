Tesouro: estimativas de receitas como concessões têm base documental

A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, disse nesta quarta-feira, 26, que o governo está comprometido com a fidedignidade das estimativas de receitas e despesas em 2017 e ressaltou que todos os cálculos têm base documental. A secretária ressaltou ainda que o governo está fazendo um esforço de contenção de gastos para cumprir a meta fiscal, de déficit de R$ 139 bilhões.

"Fazemos atualização sempre que necessário das estimativas, estamos de fato acompanhando de perto os efeitos da conjuntura e temos revisado na medida do necessário", afirmou.

Segundo a secretária, há elementos que precisam ser "observados" no 2º semestre, como a desinflação, que afeta a estimativa de PIB nominal, um parâmetro importante para receitas. "Os preços tendem a crescer um pouco no fim do ano e podem favorecer a revisão de receitas", disse.

Ana Paula destacou ainda que a frustração de receitas administradas (no total de R$ 50 bilhões) está sendo compensada com algumas receitas não administradas, como as outorgas de concessões. A secretária garantiu que essas previsões estão "em linha com os cronogramas".

"Temos acompanhado esses eventos e estão todos em dia, questões jurídicas de concessões estão sendo endereçadas, estamos muito firmes na estimativa dessas receitas. O que não impede que, havendo mudança de cenário, façamos uma revisão", afirmou.

