Tesouro Direto disponibiliza ferramenta para simulação de investimentos

Os interessados em investir no Tesouro Direto contam, a partir desta quinta-feira (21), com uma nova ferramenta de simulação.



O simulador está disponível no site do programa.

Com base em perguntas feitas ao investidor, a ferramenta indica qual o melhor título para aplicação. Escolhido o título, o investidor pode fazer dois tipos de simulação: fixando os aportes mensais para descobrir quanto receberá no fim de um certo período, ou traçando a meta de quanto gostaria de resgatar em um determinado momento do futuro, para saber o valor que precisa aplicar mês a mês até chegar lá.

Além de fazer simulações com depósitos mensais, a ferramenta permite fazer o cálculo com aporte único ou com uma combinação de aporte inicial e parcelas mensais regulares.

Ao final, o investidor pode comparar a projeção de desempenho do título que escolheu com as principais alternativas de aplicação em renda fixa disponíveis no mercado – poupança, CDB, LCI/LCA e Fundo DI. A simulação traz a rentabilidade bruta e líquida do investimento, já descontados impostos e taxas.

