Tesouro corrige: conta que inclui BC tem déficit primário de R$ 4,521 bi em 2016

O Tesouro Nacional corrigiu nesta segunda-feira, 30, o valor do déficit primário obtido pelo Tesouro (incluindo Banco Central) no ano passado. Inicialmente, o órgão divulgou que o resultado havia sido negativo em R$ 3,666 bilhões, mas o correto é um déficit foi de R$ 4,521 bilhões em 2016.

O erro foi provocado pelo resultado do Tesouro Nacional, que estava subestimado em déficit de R$ 2,694 bilhões. Na verdade, o número foi negativo em R$ 3,549 bilhões. O resultado apenas do BC foi mantido: em R$ 972 milhões negativos no ano passado.

O resultado primário do Governo Central consolidado (Tesouro, BC e Previdência Social), também divulgado nesta segunda, não sofreu alterações e ficou em déficit de R$ 154,255 bilhões.

