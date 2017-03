O Tesouro Nacional anunciou hoje (7) a reabertura de emissão do título Global 2026 (título da dívida externa) em dólares com vencimento em 7 de abril de 2026. A emissão do Global 2026 será liderada pelos bancos Citibank, Bank of America Merrill Lynch e BNP Paribas.

O título será emitido no mercado global, e o resultado será divulgado ao final do dia de hoje, informou o Tesouro Nacional.

