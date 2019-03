O Tesouro Nacional anunciou nesta quinta-feira, 21, que concedeu mandato para lançamento de bônus da República denominado em dólares, com vencimento em 28 de maio de 2029, o Global 2029. Segundo nota divulgada à imprensa, a operação será liderada pelos bancos Bank of America Merrill Lynch, Bradesco e JP Morgan.

O título será emitido no mercado global e o resultado será divulgado no final do dia.