Termina no dia 28 o prazo para prêmio aos melhores programas de estágio do País

Na sexta-feira, 28, serão encerradas as inscrições para o 10º Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio. Até o momento, a edição comemorativa já registrou o dobro de companhias públicas e privadas inscritas em relação ao ano passado, quando houve mais de 400 inscritas de 19 Estados e do Distrito Federal.

O prêmio é uma iniciativa do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-SP) e com o apoio metodológico do instituto de pesquisa The Gallup Organization, para distinguir e reconhecer empresas e entidades do terceiro setor que investem na formação e no treinamento de jovens profissionais.

Uma das novidades desta edição, a segunda com abrangência nacional, é que as organizações com cinco ou mais contratados, administrados em parceria com o CIEE poderão participar do prêmio. Ao todo já são mais de mil participantes, que representam cerca de 50 mil estagiários, de um total de 220 mil administrados pela entidade.

Entre as empresas que já se inscreveram no prêmio estão montadoras de automóveis, instituições financeiras, multinacionais do setor eletrônico e de bens de consumo duráveis, farmacêuticas e empresas de TI e varejo, entre outras, além de órgãos públicos.

Para Luiz Gustavo Coppola, superintendente Nacional de Atendimento do CIEE, os números expressivos serão capazes de mensurar bem a opinião do estagiário brasileiro "Do total de organizações com cinco ou mais estagiários contratados, cerca de 4 mil empresas, já temos 25% das inscrições confirmadas. Isso resulta na obtenção de um cenário real, pois não se trata de uma amostragem", afirma.

Para Maria Auxiliadora Mondini Paré, supervisora de Planejamento e Controle de Atendimento do CIEE e coordenadora do prêmio, é uma grande oportunidade de as companhias mostrarem as boas práticas que desenvolvem em seus programas de estágio. A avaliação é feita pelos próprios estudantes. "Todas as empresas participantes que tiveram suas inscrições validadas receberão a síntese de avaliação de seu programa de estágio, que é um instrumento valioso para elas aperfeiçoarem cada vez mais seus programas a partir dos resultados identificados no estudo junto aos estagiários", afirma, lembrando que o sigilo das informações é totalmente garantido.