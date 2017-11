Termina a reunião entre Temer, Meirelles e presidente da Câmara sobre Previdência

Terminou na manhã desta quarta-feira, 8, a reunião no Palácio do Planalto do presidente da República, Michel Temer, com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles; o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); o secretário da Previdência, Marcelo Caetano; o relator da matéria, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA); e o deputado Carlos Marun (PMDB-MS), presidente da comissão especial da PEC da Previdência.

O encontro começou por volta das 9h30 e teve como pauta a reforma da Previdência.

Está prevista uma entrevista coletiva do relator Arthur Maia, às 18 horas desta quarta, sobre o tema.