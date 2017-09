Terceira prévia do Ibovespa aponta saída de Vale PNA e entrada de Taesa

A B3 divulgou na manhã desta sexta-feira, 1º de setembro, a terceira prévia da carteira do Ibovespa, que será válida de setembro a dezembro deste ano, confirmando a inclusão das units de Taesa, como já apontava a primeira e segunda prévias, e a saída da ação preferencial da Vale (VALE5).

A saída de Vale PNA ocorre devido à operação de unificação das classes de ações, com vistas à migração da mineradora para o segmento Novo Mercado da B3. A nova carteira do Ibovespa passa a valer a partir do pregão desta sexta.

Na terceira prévia do Ibovespa, a ação de maior peso é o Itaú Unibanco PN, com 10,807%, seguido por Vale ON (9,043%), Bradesco ON (8,459%) e Ambev ON (7,038%). Petrobras PN tem peso de 4,836% e a ON de 3,250%.

Confira a terceira prévia da carteira teórica do Ibovespa válida para o período de setembro a dezembro:

3 Previa do IBOVESPA com o PREGAO de 31/08/2017 para SETEMBRO a DEZEMBRO de 2017

COD. ACAO TIPO QTDE. TEORICA PART. %

ABEV3 AMBEV S/A ON 4.125.994.582 7,038

BBSE3 BBSEGURIDADE ON NM 671.580.824 1,599

BVMF3 BMFBOVESPA ON NM 2.035.474.854 3,867

BRML3 BR MALLS PAR ON NM 838.218.545 0,979

BBDC3 BRADESCO ON N1 543.976.910 1,507

BBDC4 BRADESCO PN N1 2.932.656.271 8,459

BRAP4 BRADESPAR PN N1 221.524.907 0,511

BBAS3 BRASIL ON NM 1.226.268.476 3,233

BRKM5 BRASKEM PNA N1 264.585.722 0,866

BRFS3 BRF SA ON NM 799.005.245 2,918

CCRO3 CCR SA ON NM 1.115.695.556 1,673

CMIG4 CEMIG PN N1 832.479.513 0,599

CIEL3 CIELO ON NM 1.117.071.941 2,152

CPLE6 COPEL PNB N1 101.013.662 0,249

CSAN3 COSAN ON NM 153.658.655 0,509

CPFE3 CPFL ENERGIA ON NM 461.726.179 1,074

CYRE3 CYRELA REALT ON NM 243.978.474 0,276

ECOR3 ECORODOVIAS ON NM 186.126.859 0,171

ELET3 ELETROBRAS ON N1 269.694.241 0,408

ELET6 ELETROBRAS PNB N1 225.964.766 0,398

EMBR3 EMBRAER ON NM 733.530.687 1,129

ENBR3 ENERGIAS BR ON NM 295.233.783 0,386

EGIE3 ENGIE BRASIL ON NM 203.865.231 0,632

EQTL3 EQUATORIAL ON NM 198.078.980 1,039

ESTC3 ESTACIO PART ON NM 308.360.074 0,683

FIBR3 FIBRIA ON NM 229.520.397 0,823

GGBR4 GERDAU PN N1 995.089.468 1,012

GOAU4 GERDAU MET PN N1 571.971.811 0,278

HYPE3 HYPERMARCAS ON NM 397.066.972 1,006

ITSA4 ITAUSA PN ED N1 3.860.753.592 3,377

ITUB4 ITAUUNIBANCO PN ED N1 3.119.093.161 10,807

JBSS3 JBS ON NM 1.530.902.471 1,140

KLBN11 KLABIN S/A UNT N2 513.709.337 0,755

KROT3 KROTON ON NM 1.459.253.798 2,252

RENT3 LOCALIZA ON NM 164.613.085 0,842

LAME4 LOJAS AMERIC PN 669.275.886 1,021

LREN3 LOJAS RENNER ON NM 703.493.232 1,849

MRFG3 MARFRIG ON NM 402.499.145 0,246

MRVE3 MRV ON NM 283.144.726 0,328

MULT3 MULTIPLAN ON N2 89.361.034 0,561

NATU3 NATURA ON NM 172.202.209 0,436

PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN N1 155.296.870 0,960

PETR3 PETROBRAS ON 2.708.734.721 3,250

PETR4 PETROBRAS PN 4.124.795.738 4,836

QUAL3 QUALICORP ON NM 239.871.495 0,718

RADL3 RAIADROGASIL ON NM 211.231.473 1,258

RAIL3 RUMO S.A. ON NM 851.388.595 0,755

SBSP3 SABESP ON NM 339.985.584 0,938

SANB11 SANTANDER BR UNT 382.239.645 0,920

CSNA3 SID NACIONAL ON 601.219.554 0,448

SMLE3 SMILES ON NM 57.290.428 0,342

SUZB5 SUZANO PAPEL PNA N1 465.209.171 0,699

TAEE11 TAESA UNT N2 184.568.250 0,356

VIVT4 TELEF BRASIL PN 415.110.664 1,741

TIMP3 TIM PART S/A ON NM 808.311.315 0,783

UGPA3 ULTRAPAR ON NM 401.933.663 2,535

USIM5 USIMINAS PNA N1 510.965.930 0,302

VALE3 VALE ON N1 3.001.189.620 9,043

WEGE3 WEG ON NM 569.478.874 1,000

QUANTIDADE TEORICA TOTAL 51.296.536.851 100,000

VALOR DO REDUTOR 16.434.206,04220318

PREGAO BASE: 31/08/2017

Veja Também

Comentários