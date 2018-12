'Tentaremos votar o Orçamento na terça, 18', diz Jucá no Twitter

O líder do governo no Senado Federal, Romero Jucá (MDB-RR), previu em mensagem pelo Twitter que o Orçamento de 2019 só será votado na próxima terça-feira, 18, pelo plenário. Segundo Jucá, a expectativa é que a Comissão Mista do Orçamento (CMO) aprove hoje (quinta-feira) o projeto.

As declarações de Jucá apontam para as dificuldades de votação, como mostrou na quarta-feira o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O governo atual trabalhava para votar o Orçamento nesta quinta.