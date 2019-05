Tenho 'excelente' alternativa a acordo comercial com a China, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter uma alternativa "excelente" ao acordo comercial com a China, que está em negociação entre delegações dos dois países em Washington. Trump respondeu "veremos" ao ser questionado sobre se um entendimento será alcançado, "mas nossa alternativa é excelente", disse.

Não ficou claro, contudo, se a referência do presidente era a uma contraproposta americana nas tratativas ou à imposição de tarifas maiores a bens chineses a partir de amanhã. Mesmo assim, Trump afirmou ainda ser possível chegar a um acordo nesta semana.

Segundo Trump, as conversas bilaterais serão retomadas hoje, às 18h (de Brasília). O presidente americano disse que recebeu uma "linda carta" do presidente chinês, Xi Jinping, e que eles provavelmente conversariam por telefone em breve. A delegação chinesa em Washington é liderada pelo vice-premiê Liu He. (Com Dow Jones Newswires)