Tendência de expansão do banco dos Brics deve ganhar renovado ímpeto, diz Temer

O presidente Michel Temer afirmou nesta sexta-feira, 30, em reunião informal de líderes do Brics na Argentina, que o Novo Banco de Desenvolvimento deve ganhar "renovado ímpeto" nos próximos anos. Temer destacou que o chamado banco dos Brics já calcula US$ 4 bilhões em projetos de infraestrutura desde a sua fundação, em 2014.

"Outros projetos devem ocorrer nos próximos anos. No Brasil, estamos consolidando a nossa presença, com a abertura do escritório no meu Estado, São Paulo, e na nossa capital, Brasília", afirmou Temer.

De acordo com o presidente, o banco dos Brics já se mostrou rentável. "Ele surgiu para enfatizar as nossas relações, sendo uma expressão importantíssima da nossa união", disse.