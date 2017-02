Temos que estar mais unidos e fortalecidos no Mercosul, diz Macri

O presidente da Argentina, Maurício Macri, defendeu nesta terça-feira, 7, durante encontro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a união entre seu país e o Brasil no Mercosul. Macri, que faz visita de Estado ao Brasil, visitou o Congresso Nacional nesta tarde, após ser recebido pelo presidente Michel Temer.

Em rápida conversa com Maia e outros deputados no Salão Nobre da Câmara, Macri defendeu que Brasil e Argentina precisam estar "mais unidos" e "fortalecidos" no bloco. "Não há dúvida de que juntos seremos mais fortes", disse, defendendo a troca de ferramentas para uma maior integração produtiva entre os dois países.

Maia, por sua vez, afirmou que o Mercosul precisa voltar a ter a atuação que tinha quando foi criado, em 1991, para que, juntos, os países do bloco possam expandir as relações com outras nações e blocos. O presidente da Câmara disse ainda esperar que a visita de Macri possa rende uma aproximação maior entre os parlamentos brasileiro e argentino.

