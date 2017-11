'Temos que aprovar a previdência até o fim do ano', diz Moreira Franco

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco (PMDB-RJ), disse nesta terça-feira, 21, que é necessário "trabalhar" para conquistar os votos necessários e aprovar, ainda este ano, a reforma da Previdência. Após participar de reunião da Executiva Nacional do PMDB, realizada na Câmara dos Deputados, Moreira afirmou que o atual sistema previdenciário é "incompatível" com uma sociedade igualitária.

"Precisamos construir no Brasil uma sociedade em que haja igualdade de oportunidades. Isso é incompatível com a manutenção de determinados privilégios. Temos que trabalhar para ter um número necessário (de votos) para aprovar (reforma da Previdência). Temos que aprovar a (reforma) Previdência até o fim do ano", defendeu o ministro, ao admitir que a discussão da Previdência está ligada à reforma ministerial. "Não necessariamente (a reforma da Previdência depende da ministerial), mas essas coisas andam juntas", complementou.

O ministro usou como exemplo a situação fiscal do Rio de Janeiro, governado pelo seu próprio partido. "É absolutamente constrangedor se viver com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, onde há atraso de aposentadorias e pensão. Isso tudo por culpa de um sistema (da Previdência) que não é autossustentável", explicou.

A reunião do PMDB, da qual Moreira participou, definiu que a convenção do partido será realizada no próximo 19 de dezembro. No encontro, a legenda deve definir que voltará a chamar MDB, Movimento Democrático Brasileiro.