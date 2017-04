Temer vê 'momento de particular dinamismo' na relação com a Suécia

O presidente Michel Temer afirmou nesta segunda-feira, 3, durante encontro empresarial Brasil-Suécia, que os dois países vivem um momento de particular dinamismo na relação bilateral. Ele disse que mais de 200 empresas suecas atuam no País, mas que há espaço para ampliar a parceria.

Temer apontou que o rei Carlos XVI Gustavo e a rainha Sílvia da Suécia, que estavam no evento desta noite, terão uma ampla agenda no Brasil e ainda visitarão o centro dos caças Gripen, no interior paulista, que é o maior empreendimento conjunto dos dois países. "Juntos vamos construir soluções inovadoras e sustentáveis para o Brasil e a Suécia", comentou.

