Temer vai verificar se nomeados para Itaipu são ex-dirigentes partidários

O presidente Michel Temer divulgou nota nesta terça-feira, 14, à noite na qual diz que vai verificar se dois dos cinco nomes que foram nomeados para ocupar a diretoria executiva da Itaipu Binacional são ex-dirigentes partidários ou não. Caso sejam, Temer garantiu que vai substituí-los, uma vez que a Lei de Estatais, aprovada no seu governo, não permite que quem já atuou na "estrutura decisória" de partidos políticos nos últimos 36 meses assuma cargos em empresas estatais.

A nota de Temer é uma resposta a reportagem publicada em janeiro pelo jornal O Globo, que afirma que Rubens de Camargo Penteado, nomeado para ser diretor-técnico executivo, integrou o diretório estadual do PPS paranaense até o dia 23 de junho de 2016, e que Ramiro Wahrhaftig, indicado para ser diretor de Coordenação, fez parte do diretório do PSD paranaense até maio do ano passado.

A nomeações foram feitas nesta terça-feira por Temer e o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, conforme decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU). Todos terão mandato de apenas dois meses, até 16 de maio de 2017.

Veja Também

Comentários