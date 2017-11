Temer usa Twitter para comentar dados do Caged

O presidente Michel Temer usou as redes sociais para comentar os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira, 20, pelo Ministério do Trabalho. "O Brasil está no caminho certo. O número de empregos criados só aumenta. Atingimos o melhor resultado do ano em outubro. E o melhor outubro desde 2013", disse.

"Foram mais de 76 mil empregos formais. De janeiro para cá, mais de 300 mil postos de trabalho. E vamos avançar mais", completou o presidente usando um dos mais recentes slogans do governo federal.

De acordo com o Caged, o Brasil abriu 76.599 vagas de emprego formal em outubro. O resultado decorre de 1.187.819 admissões e 1.111.220 demissões e ficou acima do intervalo das estimativas de analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam de fechamento de 13.500 vagas a abertura de 40.000 vagas, com mediana positiva em 10.098 vagas.