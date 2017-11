Temer tem dado todo o respaldo para o crescimento do agronegócio, diz ministro

O ministro da Agricultura em exercício, Eumar Novacki, ressaltou, durante o Summit Agronegócio 2017 realizado nesta segunda-feira, 27, que o objetivo da Pasta é ampliar a participação do agronegócio brasileiro no comércio internacional e que o presidente Michel Temer "tem dado todo o respaldo para as ações do setor". "Queremos chegar a 10% de participação do Brasil no mercado externo", disse Novacki. "Isso representa mais US$ 30 bilhões na economia brasileira."

Novacki afirmou que, para atingir esse patamar, é necessário planejamento. Ele defendeu a contribuição do programa Agro+ para melhorar a competitividade do setor e a rapidez no atendimento de demandas dos produtores. "Os problemas que chegam à minha mesa ou do ministro Blairo são resolvidos."

Áreas verdes

Eumar Novacki também disse, durante o evento, que o Brasil tem uma vasta área de preservação ambiental. "66,3% das áreas do País são de cobertura verde no Brasil", afirmou.

Segundo ele, essa parcela mostra o esforço do Brasil na preservação ambiental. "Em nenhum lugar o produtor preserva tanto quanto no Brasil", disse.

De acordo com o ministro interino, com isso o agronegócio deixa de ganhar cerca de R$ 2 trilhões, que ficam "imobilizados a serviço do meio ambiente", com as áreas de preservação dentro das propriedades rurais.