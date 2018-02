Temer se reúne com Meirelles, Moreira e relator da reforma da Previdência

O presidente Michel Temer está reunido neste domingo, 4, no Palácio do Jaburu, com o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA), e com os ministros Henrique Meirelles (Fazenda) e Moreira Franco (Secretaria Geral da Presidência).

Eles estão discutindo como a proposta será encaminha nesta semana na Câmara na volta do recesso parlamentar. Inicialmente, a apreciação em plenário da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) começará no dia 19 de fevereiro, após o carnaval. Há, no entanto, uma expectativa de que seja apresentada uma emenda aglutinativa com mudanças no texto que foi aprovado na comissão especial.

"Depende mais do presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ele vai determinar essa questão (do encaminhamento nesta semana)", disse o relator ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. Segundo o relator, ainda não foi definido se realmente haverá ou não alterações na proposta, articulação que caberá aos líderes da base aliada. Um jantar na segunda-feira, 5, na residência oficial da Câmara definirá se será apresentado um texto alternativo com as mudanças sugeridas pela base governista.