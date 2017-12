Temer reuniu 20 deputados e líderes da base em café da manhã sobre Previdência

O presidente da República, Michel Temer, ofereceu café da manhã nesta quarta-feira, 6, a 20 deputados e líderes de partidos de sua base na Câmara para tentar colocar em votação a reforma da Previdência na próxima semana. Ele voltará a se reunir com deputados e a cúpula dos partidos aliados no período da noite, em jantar no Palácio da Alvorada, às 20h30.

Após o jantar, governistas esperam reunir os votos necessários e confirmar a data da votação na próxima terça-feira.

Temer precisa atingir 308 votos para aprovar a reforma e defende que o tema seja pautado apenas se os partidos indicarem ter garantido o mínimo de votos para aprovação. O encontro terminou pouco antes das 10 horas.

Participaram do café da manhã o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e os ministros Antonio Imbassahy (Governo), Gilberto Kassab (Ciência e Tecnologia), Dyogo Oliveira (Planejamento) e Eliseu Padilha (Casa Civil). Da equipe econômica, esteve presente o secretário da Previdência, Marcelo Caetano.

Entre os deputados, vieram ao café Arthur Maia, relator da reforma, Carlos Gaguin, Carlos Marun, Lelo Coimbra, André Moura, Bilac Pinto, José Rocha, Darcisio Perondi, Marcos Montes, Fernando Monteiro, Beto Mansur, Professor Victorio Galli, Celso Russomanno, Cléber Verde, Baleia Rossi, Efraim Filho, Aguinaldo Ribeiro, Artur Lira, Júlio Lopes e Áureo.